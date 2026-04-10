Un drone ricognitore della Marina americana, dal valore di circa 200 milioni di dollari, è scomparso dai radar mentre sorvolava il Golfo Persico. L’aereo non è più stato rintracciato dopo aver lasciato il punto di decollo. La perdita dell’aereo è stata confermata dalle autorità militari, che hanno avviato le verifiche del caso. Non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze della scomparsa o sulla posizione attuale del velivolo.

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© Cms.ilmanifesto.it - Drone Usa da 200 milioni di dollari sparito dai radar sul Golfo Persico

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$200M Spy Drone Down Gulf Shockwave

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