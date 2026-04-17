Il mistero del super drone americano Triton sparito nel nulla Perché l’Iran non ne rivendica l’abbattimento?

Da secoloditalia.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone militare americano del valore di 240 milioni di dollari è scomparso nel nulla, suscitando domande sulla sua ubicazione. Il velivolo, noto come Triton, non è stato rivendicato come abbattuto dall’Iran, nonostante le tensioni nella regione. La sua scomparsa ha generato interrogativi sulla sua destinazione e sul motivo per cui non ci siano dichiarazioni ufficiali riguardo alla perdita.

Un piccolo grande mistero, da 240 milioni di dollari. Un super drone, un gioiello della tecnologia, sparito nel nulla. Sul Golfo Persico. Abbattuto? Se così fosse, perché l’Iran non ha rivendicato l’azione? Di sicuro gli Stati Uniti hanno perso un drone di valore enorme, e non se ne conoscono, almeno ufficialmente, i motivi. La marina americana, secondo un report diffuso nelle ultime ore come riferisce la Cnn, documenta l’incidente che ha coinvolto il velivolo MQ-4C Triton lo scorso 9 aprile in un’area imprecisata: i dettagli non vengono resi noti per motivi di sicurezz a. Secondo la Cnn, che si basa sui dati di monitoraggio del sito FlightRadar24, il drone MQ-4C è decollato dalla base di Sigonella, in Italia, e ha fatto perdere le proprie tracce nel Golfo Persico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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