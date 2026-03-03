Scuola dell’infanzia San Zeno Il ministro Valditara in cattedra

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato ieri le scuole dell’infanzia San Zeno a Olgiate Molgora, incontrando insegnanti e studenti. La visita si è svolta nel corso della giornata e ha coinvolto diverse attività didattiche. Durante l’evento, il ministro ha osservato alcune lezioni e ha avuto brevi confronti con il personale scolastico presente sul posto.

Un docente d’eccezione in cattedra a Olgiate Molgora. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ieri è stato in visita alle scuole di Olgiate Molgora. Prima ha incontrato i bambini e le maestre della Scuola dell’Infanzia San Zeno, poi gli studenti e i professori della secondaria di primo frado Emilio Gola dell’Istituto comprensivo. Il plesso delle medie è stato abbattuto e ricostruito. Un edificio moderno, dotato di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie, sostenibile dal punto di vista ambientale con illuminazione a led, pompe di calore, impianto fotovoltaico e coibentazione. La nuova scuola è costata 3 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnrr, con un contributo di un altro milione di euro da parte del Gse, Gestore dei servizi energetici, la società pubblica dell’energia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola dell’infanzia San Zeno. Il ministro Valditara in cattedra Leggi anche: Il ministro Valditara a Spezia: "Coltelli a scuola, in quella scuola serve intervenire. Ma no agli allarmismi" Scuola in Calabria, incontro istituzionale tra il ministro Valditara e l'assessora MicheliSi è svolto oggi, nella sede del ministero a Roma, un incontro istituzionale tra l’assessora all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli,... Tutto quello che riguarda San Zeno Discussioni sull' argomento Scuola dell’infanzia San Zeno. Il ministro Valditara in cattedra; Cerimonia Olimpica del 6 marzo: chiuse le scuole del Centro Storico / Notizie / Novità / Homepage; Il ministro Valditara in visita alle scuole di Olgiate: Vicino al mondo della scuola lecchese; Chiudono le scuole del centro storico per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi. AMT3 intensifica i controlli sugli stalli blu a San Zeno - facebook.com facebook