Il ministro Valditara inaugura i nuovi laboratori dell’ITS Academy Agroalimentare

Lunedì 13 aprile, a Sondrio, è stato inaugurato un nuovo laboratorio dell’ITS Academy Agroalimentare. L’evento si è svolto all’interno dei laboratori della Fondazione Fojanini, che ha messo a disposizione gratuitamente gli spazi. Il ministro Valditara ha partecipato alla cerimonia di apertura, che ha visto la presenza di rappresentanti della comunità locale e del settore agroalimentare. I nuovi ambienti sono stati realizzati per favorire attività di formazione e ricerca.

Un laboratorio della comunità, per la comunità: così nascono i nuovi spazi dell’ITS Academy Agroalimentare inaugurati lunedì 13 aprile a Sondrio, in via Valeriana 32, all’interno dei laboratori della Fondazione Fojanini, che ha concesso l’utilizzo gratuito degli spazi alla fondazione ITS per.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilitàAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Argomenti più discussi: ITS Academy Agroalimentare: inaugurazione dei nuovi laboratori con il Ministro Giuseppe Valditara; Its Academy Sondrio, pronti i nuovi laboratori. Valditara per la cerimonia; Sondrio, nuovi laboratori per l’ITS Agroalimentare; Doppia tappa in Valtellina per il Ministro all’Istruzione Valditara. Tele Sondrio News. . Valditara a Sondrio inaugura laboratori ITS Academy Agroalimentare - facebook.com facebook ITS ACADEMY, CAVALLO (CISL): “BENE AVVISI PUBBLICI PER FILIERE TURISMO E AGROALIMENTARE, MA SERVE UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA FORMAZIONE E POLITICHE DI SVILUPPO” x.com