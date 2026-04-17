Il Milan si trova in una fase di grande incertezza, con diversi giocatori che potrebbero lasciare la squadra a fine stagione. Tra le possibili partenze ci sono alcuni elementi chiave, mentre l’attacco necessita di una ristrutturazione completa. Il nome di Leao è al centro di attenzione per le sue possibili mosse future. Indipendentemente dal risultato in Champions League, il club sembra orientato a cambiare molte cose nel prossimo mercato.

Il futuro del Milan, indipendentemente dalla qualificazione in Champions League, resta difficile da decifrare. Più che certezze, emergono interrogativi. E se in panchina Allegri sembra comunque destinato a rimanere, il vero problema è con chi si troverà a lavorare. Tradotto in pochissime parole: il Milan si prepara, insomma, a un’ennesima rivoluzione. Uno zoccolo duro da cui ripartire ci sarà, certo. E non tutti i giocatori in bilico partiranno, anche perché un conto sono i piani di mercato e un altro quello che poi dal mercato si riesce veramente a concludere. Ma intanto l’allenatore ha indicato con precisione le proprie esigenze: niente scommesse, ma giocatori pronti, affidabili e capaci di diventare punti di riferimento nei vari reparti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione: mezza squadra può partire, l’attacco è da rifondare. Leao è il caso più delicato

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