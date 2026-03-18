Caso Leao alta tensione Milan | Non si può permettere

Da calciomercato.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Lazio e Milan, Leao ha rifiutato il cambio e non ha accettato l’abbraccio di Allegri, attirando l’attenzione di stampa e tifosi. Allegri ha commentato l’episodio minimizzando quanto accaduto, ma si fanno già ipotesi su possibili conseguenze future. La scena si è svolta all’Olimpico, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Allegri ha minimizzato l’accaduto, ma potrebbero esserci delle pesanti conseguenze Leao è tornato nel mirino di stampa e tifosi dopo che non ha accettato il cambio nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, rifiutando al contempo l’abbraccio di Allegri. Lo stesso tecnico ha minimizzato l’accaduto, “in alcune situazioni poteva essere servito meglio (da Pulisic, ndr( ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta”, ma la tensione non può che essere alta. Anzi, altissima. Milan, è scoppiato un altro caso Leao: “Non si può permettere” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sui social tanti milanisti hanno preso le sue difese, altrettanti hanno riversato contro di lui commenti ferocissimi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Caso Leao, alta tensione Milan: “Non si può permettere”

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