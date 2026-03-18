Durante la partita tra Lazio e Milan, Leao ha rifiutato il cambio e non ha accettato l’abbraccio di Allegri, attirando l’attenzione di stampa e tifosi. Allegri ha commentato l’episodio minimizzando quanto accaduto, ma si fanno già ipotesi su possibili conseguenze future. La scena si è svolta all’Olimpico, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Allegri ha minimizzato l’accaduto, ma potrebbero esserci delle pesanti conseguenze Leao è tornato nel mirino di stampa e tifosi dopo che non ha accettato il cambio nella sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan, rifiutando al contempo l’abbraccio di Allegri. Lo stesso tecnico ha minimizzato l’accaduto, “in alcune situazioni poteva essere servito meglio (da Pulisic, ndr( ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta”, ma la tensione non può che essere alta. Anzi, altissima. Milan, è scoppiato un altro caso Leao: “Non si può permettere” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sui social tanti milanisti hanno preso le sue difese, altrettanti hanno riversato contro di lui commenti ferocissimi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caso Leao, alta tensione Milan: “Non si può permettere”

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Tutto quello che riguarda Caso Leao

Temi più discussi: Milan, Leao: sfogo sui social ma il club pensa già a sostituirlo, chi è in pole; Milan, Pavlovic: Sbagliato troppo, sprecata chance di mettere pressione all'Inter; Leao rinnovo ?, Thuram-Arabia e sul premio a Bastoni...?: news di oggi ?; Leao-Tare, che polemica!.

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Come riportato da @matte.moretto, il caso Leao è totalmente rientrato. Il 10 rossonero si è scusato per la reazione avuta nel momento del cambio. Si allontanano dunque le voci che lo vedono via dal #Milan Cosa ne pensate - facebook.com facebook

Leao sa di aver sbagliato, di essersi lamentato in un modo esagerato, ma Leao ha anche già chiesto scusa ai compagni, alla dirigenza, alla società. Quindi il caso Leao di fatto è già rientrato. Le parti adesso cercano di andare avanti tranquillamente insieme x.com