Il Medico dei Pazzi al teatro Verdi | quando la risata svela la verità

Al Teatro Verdi di Brindisi si presenta “Il medico dei pazzi”, commedia di Eduardo Scarpetta che, attraverso l’umorismo, permette di riflettere sulla natura umana e le dinamiche sociali. Questa rappresentazione mantiene intatta la sua capacità di divertire, offrendo uno sguardo sincero e leggero sulla realtà, senza mai perdere di vista la sua essenza di commedia classica. Un’occasione per apprezzare un testo che, nel tempo, ha saputo conservare tutta la sua attualità.

BRINDISI - Ci sono commedie che invecchiano e altre che imparano a parlare meglio. "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta appartiene alla seconda categoria perché ogni risata aggiunge una riga alla verità che racconta. Martedì 27 gennaio, alle ore 20.30, al Nuovo teatro Verdi di Brindisi arriva la versione diretta e adattata da Leo Muscato, con Gianfelice Imparato protagonista nei panni di Don Felice Sciosciammocca. L'apertura pensata da Muscato è già una scelta di linguaggio. La vicenda scivola agli inizi degli anni Ottanta, nel clima inquieto del post-Basaglia, quando la chiusura dei manicomi ridisegna il rapporto tra cura, società e follia.

