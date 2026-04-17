Il maltempo previsto per questa settimana si presenta meno intenso del previsto, con piogge concentrate all’inizio dei prossimi giorni. Le temperature rimangono generalmente stabili, anche se qualche variazione è possibile nelle zone più alte. Le previsioni indicano un cambiamento nel quadro meteorologico inizialmente annunciato, senza però escludere possibili nuove variazioni nel corso della settimana.

Firenze, 17 aprile 2026 – Quella che doveva essere una settimana caratterizzata da tempo brutto e pioggia intensa si è – per ora – leggermente ridimensionata. Ci sarà sì instabilità, ma sarà meno veemente di quanto annunciato in un primo momento. Una cosa, comunque, sembra però sicura: il calo delle temperature. È questa l’estrema sintesi delle previsioni meteo della prossima settimana, elaborate dal consorzio LaMMA. La dinamica della settimana Quella che inizia lunedì 20 aprile è una settimana caratterizzata da una certa incertezza previsionale, poiché molto dipenderà dall’evoluzione dell’alta pressione. Uno scenario in cui il nord-ovest e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maltempo cambia rotta: pioggia a inizio settimana, ma occhio alle temperature

In her past life,her rival cried over her corpse;reborn,she takes his hand: this time, I choose you!

Notizie correlate

Pioggia, vento e temperature in calo: inizio settimana dal tempo instabile, poi torna il soleLe previsioni di 3BMeteo per i prossimi giorni: dal tempo 'ballerino' ad un graduale miglioramento, in vista del primo fine settimana di primavera...

Maltempo in Puglia! Occhio all’inizio settimanaL’intensa perturbazione che interesserà diverse aree del settentrione e le Isole durante il week-end, all’inizio della settimana prossima formerà una...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: TG4: Molise così il maltempo risveglia la frana più grande d'Europa Video; Aprile cambia rotta in modo clamoroso, freddo dal 20: rischio neve. Ecco come potrebbe andare in Toscana; Addio anticipo d'estate: a Milano tornano pioggia e rischio grandine, ecco quando cambia tutto; Caldo già finito? Cambia tutto: piogge e freddo, ecco dove e quando. Le previsioni meteo.

Piogge e maltempo, ma per quanto? Nel weekend arriva il cambio di rottaDopo oltre una settimana di dominio anticiclonico indisturbato, il cielo ha cominciato a cambiare ... msn.com

Torna il maltempo: stop al caldo anomalo e crollo delle temperature(METEOGIORNALE.IT) [caption id=attachment_364926 align=aligncenter width=1280] Ritorno del maltempo con temperature in calo per l'intrusione ... msn.com

DAL MALTEMPO… AL CALDO (QUASI ESTIVO!) Dopo giorni di pioggia, temporali e clima decisamente instabile, l’Italia è pronta a cambiare completamente volto! Da venerdì 17 aprile arriva una svolta netta: spazio all’anticiclone e a un’ondata di be - facebook.com facebook

Dopo una fase di maltempo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, con piogge e cieli spesso grigi, le Marche voltano pagina e si preparano a un weekend decisamente più stabile e gradevole x.com