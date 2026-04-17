Il maltempo cambia rotta | pioggia a inizio settimana ma occhio alle temperature
Il maltempo previsto per questa settimana si presenta meno intenso del previsto, con piogge concentrate all’inizio dei prossimi giorni. Le temperature rimangono generalmente stabili, anche se qualche variazione è possibile nelle zone più alte. Le previsioni indicano un cambiamento nel quadro meteorologico inizialmente annunciato, senza però escludere possibili nuove variazioni nel corso della settimana.
Firenze, 17 aprile 2026 – Quella che doveva essere una settimana caratterizzata da tempo brutto e pioggia intensa si è – per ora – leggermente ridimensionata. Ci sarà sì instabilità, ma sarà meno veemente di quanto annunciato in un primo momento. Una cosa, comunque, sembra però sicura: il calo delle temperature. È questa l’estrema sintesi delle previsioni meteo della prossima settimana, elaborate dal consorzio LaMMA. La dinamica della settimana Quella che inizia lunedì 20 aprile è una settimana caratterizzata da una certa incertezza previsionale, poiché molto dipenderà dall’evoluzione dell’alta pressione. Uno scenario in cui il nord-ovest e...🔗 Leggi su Lanazione.it
In her past life,her rival cried over her corpse;reborn,she takes his hand: this time, I choose you!
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