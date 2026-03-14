Maltempo in Puglia! Occhio all’inizio settimana

L'inizio della settimana in Puglia sarà segnato da un'ondata di maltempo che coinvolge diverse zone della regione. Sono previste piogge intense e temporali che potrebbero causare disagi alla popolazione e ai trasporti locali. Le autorità hanno messo in allerta i cittadini, invitandoli a prestare attenzione alle condizioni meteo e a rispettare le eventuali ordinanze di sicurezza.

L’intensa perturbazione che interesserà diverse aree del settentrione e le Isole durante il week-end, all’inizio della settimana prossima formerà una depressione alle bassa latitudini del Mediterraneo, con piogge anche intense al sud e su parte del centro tra lunedi 16 e martedì 17 marzo. Lo scrive MeteoLive. Rovesci talora cospicui colpiranno anche la Puglia, la Calabria e marginalmente. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Maltempo in Puglia! Occhio all’inizio settimana Articoli correlati Meteo Puglia: anticiclone fino al weekend e inizio prossima settimana, ma tempo non sempre soleggiatoPoche novità sono attese fino alla fine della settimana: le condizioni resteranno anticicloniche e stabili, ma il sole troverà progressivamente meno... Leggi anche: Ancora maltempo su Bari e provincia: inizio settimana con pioggia e temporali Aggiornamenti e notizie su Maltempo in Puglia Occhio all'inizio... Argomenti discussi: Maltempo in Puglia! Occhio all’inizio settimana. Maltempo in Puglia: allerta gialla nel pomeriggio del 13 marzoL’allerta riguarda in particolare le zone della Puglia Centrale Adriatica, della Puglia Centrale Bradánica e i bacini del Lato e del Lenne, dove potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi ... giornaledipuglia.com Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporale, codice giallo per la fascia occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha e ... noinotizie.it