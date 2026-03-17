Vento compie dieci anni | già allevate 160 startup

Vento compie dieci anni e in questo periodo ha sostenuto la crescita di 160 startup. La Bocconi, prima di affermarsi come università, era considerata una scommessa rischiosa. In questi anni, l'iniziativa ha accompagnato numerosi progetti imprenditoriali, dimostrando un impegno continuo nel supportare l'innovazione e lo sviluppo di nuove imprese.

Dimenticate i manuali e le aule ovattate. La Bocconi, prima di diventare un'istituzione, è stata una scommessa folle. «La stessa Bocconi è una startup, ma un po' cresciuta», taglia corto il rettore Francesco Billari, ricordando che tutto nasce da uno startupper che non ha avuto paura di mettersi in gioco. È questo Dna di rischio che oggi fa da cornice a Vento, la creatura di Exor Ventures che festeggia dieci anni di assalti al futuro. Un decennio iniziato nel 2016 per celebrare la Fiat e diventato oggi una macchina da guerra dell'innovazione: dai primi corsi di imprenditorialità al venture building, fino alla potenza di fuoco di un fondo che nel 2025 toccherà i 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vento compie dieci anni: già allevate 160 startup Articoli correlati Zenith compie 160 anni e rimette al centro il suo calibro 135Zenith compie 160 anni e, invece di rifugiarsi in qualche riedizione patinata o in un anniversario celebrato a colpi di storytelling, decide di fare... Girasole compie dieci anni. La coop salvata dai lavoratoriSono trascorsi 10 anni dal giorno in cui (era il 14 marzo del 2016) i macchinari della Lavanderia Girasole di Comacchio entrarono per la prima volta... Contenuti utili per approfondire Vento compie Temi più discussi: Vento compie dieci anni: già allevate 160 startup; Il Vento dell’innovazione, Elkann: Obiettivo mille start up; Francesco Totti, la dedica per la figlia Isabel che compie dieci anni: Il tuo sguardo mi illumina d'amore, sono il papà più fortunato del mondo; Isabel Totti compie 10 anni, gli auguri di papà Francesco, la foto con mamma Ilary e le parole di Chanel: Ti proteggerò sempre. Vento compie dieci anni: già allevate 160 startupElkann: Tutto parte dal fatto di credere nel futuro ... msn.com Imprese: Vento compie 10 anni, dal 2016 finanziate oltre 160 startupVento, il fondo di venture capital privato early stage più attivo in Italia, festeggia il suo decimo anniversario con un evento ... agenzianova.com Tanti auguri a Stefano Accorsi che oggi compie 55anni Da Radiofreccia, che lo ha consacrato al grande pubblico, al cult generazionale L'ultimo bacio, fino alla sensibilità de Le fati ignoranti e alla prova intensa che ci ha regalato in Veloce come il vento, Stef - facebook.com facebook