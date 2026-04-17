Il latino di Meloni

Recentemente si è diffusa una polemica riguardo a una frase in latino pronunciata da un’esponente politica. La discussione si è concentrata sulla corretta pronuncia, poiché alcuni sostengono che l’errore fosse nella lettura e non nel testo stesso. La protagonista dell’episodio ha risposto tramite email, spiegando che la frase non conteneva errori, ma che l’errore riguardava la pronuncia, suggerendo una mancanza di conoscenza della lingua latina.

C’è una polemica su una frase sbagliata in latino pronunciata da Meloni. Me la sono persa. Che ha detto? Silvia Metello via email Gentile lettrice, non era sbagliata la frase, era sbagliata la pronuncia perché evidentemente Meloni non conosce il latino. Discettando di guerra, Meloni si è avventurata a leggere una frase di Publio Vegezio Renato, oscuro e insignificante scrittore latino, di cui si sa che era ricco e s’interessava di veterinaria. Ebbene, nel 400 d.C. Vegezio scrive: “Igitur qui desiderat pacem preparat bellum.” (Pertanto chi desidera la pace prepara la guerra). La frase si legge esattamente com’è scritta, ma Meloni, forse credendo che i latini parlassero in spagnolo, ha unito due parole, Igitur qui, e ne ha ricavato Igiturchì.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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