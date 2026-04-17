Il Labrador ferito e abbandonato all' Incoronata non ce l' ha fatta | Perdonaci non siamo riusciti a salvarti

Un Labrador ferito e abbandonato all’Incoronata è deceduto, con un messaggio che esprime rammarico per non essere riusciti a salvarlo. La persona che ha scritto il post ha riferito di aver aperto e chiuso Facebook ripetutamente da giovedì scorso, manifestando un senso di sofferenza e insoddisfazione per quanto accaduto all’animale. La vicenda ha suscitato attenzione e commenti sui social, mentre le autorità continuano le indagini.

“Non avrei mai voluto scrivere questo post. È da giovedì scorso che apro e chiude Facebook. Avrei preferito essere inghiottita da un buco nero, per non pensare a quello che ti hanno fatto”. Sono le parole dell'animalista Terry Marangelli, che attraverso un post su Facebook, ha annunciato la morte.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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