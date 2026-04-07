Il ' giallo' del Labrador ferito e abbandonato a Borgo Incoronata | E' chippato ma non è in anagrafe canina

Un cane Labrador, con ferite gravi e fasciature vistose, è stato trovato ieri lungo il viale di ingresso di un santuario vicino a Foggia. Il cane ha un microchip, ma non risulta registrato nell'anagrafe canina. La scoperta ha sollevato interrogativi sulla provenienza e sul suo abbandono, mentre le autorità stanno indagando sul caso.

La denuncia dell'animalista Terry Marangelli: "Potrebbe essere un cane di un'altra regione. Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi" Un cane Labrador, con gravi ferite e importanti fasciature, è stato recuperato nella giornata di ieri, lunedì 6 aprile, sul viale di Ingresso del Santuario dell'Incoronata, a pochi km da Foggia. Il cane, segnalato da alcuni ragazzi presenti per la Pasquetta, è stato portato al rifugio Enpa e in giornata verrà sottoposto a visita veterinaria. “Di questo Labrador sappiamo poco o nulla. Chi lo abbia bendato e cosa ci sia sotto quel tentativo di coprire ferite importanti lo scopriremo oggi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Uomo ferito a morte e abbandonato davanti all’ospedale: chiarito il giallo nel VaresottoÈ stato risolto il mistero dell’uomo lasciato in fin di vita davanti all’ospedale di Magenta, deceduto poco dopo il ricovero. Una città sempre più a quattro zampe: oltre 18mila gli iscritti all'anagrafe canina, i meticci la razza che va per la maggioreIl Canile comunale "Stefano Cerni" chiude il 2025 con 147 ingressi e una gestione complessiva di 270 cani nel corso dell’anno.