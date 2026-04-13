L'arbitro Taylor vive a Manchester ma dirigerà il big match City-Arsenal lasciando perplessi i tifosi

L'arbitro Anthony Taylor, residente a Manchester, è stato scelto per arbitrare il match di Premier League tra City e Arsenal. La sua designazione ha suscitato dubbi tra i tifosi dei Gunners, considerando la sua vicinanza agli stadi coinvolti. La partita, tra le più attese della stagione, vedrà Taylor sul fischietto, in un contesto che già da prima aveva generato discussioni.

L'arbitro Anthony Taylor è stato scelto per dirigere il big match di Premier tra City e Arsenal. La designazione del direttore di gara inglese, che vive a Manchester a due passi dai due stadi, ha destato perplessità tra i tifosi dei Gunners.🔗 Leggi su Fanpage.it Liverpool e Chelsea vincono ma frustrazione per Manchester City, Arsenal e Tottenham2026-01-20 14:33:00 Il web non parla d’altro: Leggi qui i nostri pronostici sulla Champions League… La Champions League ritorna questa settimana dopo... Arsenal e Manchester City vincono in trasferta ma Chelsea e Liverpool vengono battute2026-03-10 11:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ci avviciniamo...