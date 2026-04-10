Calcio su Sky e NOW nel weekend | Serie A con Roma-Pisa e Atalanta-Juventus Premier League Bundesliga e Serie C

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile, le piattaforme Sky e NOW trasmetteranno numerose partite di calcio, tra cui tre incontri di Serie A con copertura in co-esclusiva, come Roma-Pisa e Atalanta-Juventus. Il weekend sarà arricchito anche dalla Premier League con il big match tra Chelsea e Manchester City domenica. Oltre a queste, sono previste anche gare di Bundesliga e Serie C.

Da oggi venerdì 10 a lunedì 13 aprile un weekend ricchissimo di calcio sulle piattaforme Sky e NOW. In Serie A tre match in co-esclusiva, in Premier League il big match Chelsea-Manchester City domenica. Montella ospite speciale a Sky Calcio Club Un fine settimana di grande calcio attende gli abbonati Sky e NOW. Da oggi, venerdì 10 aprile, fino a lunedì 13, sono in programma la 32ª giornata di Serie A Enilive, la 36ª giornata di Serie C Sky Wifi, la 32ª giornata di Premier League, la 29ª giornata di Bundesliga e la 29ª giornata di Ligue 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Il weekend di calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 dal 13 al 16 marzoTorino-Parma venerdì, Udinese-Juventus sabato e Como-Roma domenica le tre gare di Serie A in co-esclusiva.

Calcio su Sky e NOW dal 20 al 22 marzo: Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 in direttaUn weekend ricchissimo: Juventus-Sassuolo e Roma-Lecce in Serie A, il Tyne-Wear derby in Premier League, Bayern Monaco-Union Berlino in Bundesliga e...

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

Temi più discussi: La presentazione della 32^ giornata di Serie A; Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming.

Roma-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Roma e Pisa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now. tuttosport.com

Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie ALa 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions Lea ... sport.sky.it

È il giorno di Roma-Pisa! Stadio Olimpico 18:00 DAJE #asroma #romanewseu #romapisa #seriea - facebook.com facebook

Si inizia stasera con Roma-Pisa su Sky: il programma della 32^ giornata di Serie A #SkySport #SerieA x.com