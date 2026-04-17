Il governo pretende in cambio di briciole inaccettabile essere trattati così | parla il leader del Siaf sindacato italiano autonomo finanzieri Taverna

Il leader del sindacato autonomo delle forze di sicurezza ha commentato con durezza le proposte del governo, definendole “inaccettabili” e chiedendo un trattamento più equo. La questione riguarda il rinnovo del contratto del comparto Difesa e Sicurezza, con un incontro tenutosi giovedì presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. La discussione ha coinvolto rappresentanti sindacali e funzionari pubblici, senza esiti definitivi al momento.

Giovedì si è tenuto l’incontro sul rinnovo del contratto del comparto Difesa e Sicurezza presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Eliseo Taverna, segretario generale del Siaf (Sindacato italiano autonomo Finanzieri), siete usciti con qualche apertura concreta o con la sensazione che il confronto sia ancora fermo? “Il confronto è assolutamente fermo, anzi, direi che siamo oltre il fermo. Avevamo chiesto al precedente incontro di poter svolgere ulteriori valutazioni politiche, poiché era evidente che le risorse fossero insufficienti. Parliamo di fondi per il triennio 2025-2027 che, a regime nel 2027, corrispondono a circa 75-85 euro lordi medi pro capite.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Il governo pretende in cambio di briciole, inaccettabile essere trattati così”: parla il leader del Siaf (sindacato italiano autonomo finanzieri), Taverna Notizie correlate Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le foto“È inaccettabile che i nostri uomini debbano difendere una manifestazione olimpica patendo il freddo con dotazioni da ordine pubblico urbano. Trump: "In Iran devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader, il figlio di Khamenei inaccettabile". Starmer invia quattro jet militari in QatarSesto giorno di guerra in Medio Oriente con un conflitto, partito dall'attacco di sabato scorso di Usa e Israele all'Iran, che si è ormai esteso in...