In Medio Oriente continua il sesto giorno di guerra dopo l’attacco di sabato scorso di Usa e Israele all’Iran, che si è esteso nel Golfo fino a raggiungere Cipro. Trump ha dichiarato di voler partecipare alla scelta del nuovo leader iraniano, definendo inaccettabile la nomina del figlio di Khamenei. Nel frattempo, il leader laburista ha inviato quattro jet militari in Qatar.

Trump: "In Iran devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader, il figlio di Khamenei inaccettabile". Starmer invia quattro jet militari in Qatar

