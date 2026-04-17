Il figlio di Cristiano Ronaldo ha un piede morbidissimo | pennella una punizione nel sette e fa tripletta

Il figlio di Cristiano Ronaldo ha mostrato un grande talento nel calcio, segnando una tripletta durante una partita recente. Tra i gol, spicca un calcio di punizione preciso che ha raggiunto il sette della porta avversaria. Durante l’evento, è stato notato che il suo piede appare molto morbido, facilitando i tiri di precisione. La performance ha suscitato entusiasmo tra i presenti e i tifosi.