Il figlio di Cristiano Ronaldo ha un piede morbidissimo | pennella una punizione nel sette e fa tripletta
Il figlio di Cristiano Ronaldo ha mostrato un grande talento nel calcio, segnando una tripletta durante una partita recente. Tra i gol, spicca un calcio di punizione preciso che ha raggiunto il sette della porta avversaria. Durante l’evento, è stato notato che il suo piede appare molto morbido, facilitando i tiri di precisione. La performance ha suscitato entusiasmo tra i presenti e i tifosi.
Il figlio di Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, segna tanti gol come suo padre: nell'ultima tripletta spicca un calcio di punizione pennellato nel sette. Il piede del ragazzo è morbidissimo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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