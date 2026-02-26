Perché Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% di una squadra in Spagna | strategia e sviluppo del brand

Cristiano Ronaldo ha deciso di entrare nel capitale di una squadra spagnola, acquisendo il 25% delle quote. L’operazione rappresenta una mossa volta a consolidare la sua presenza nel mondo del calcio e a espandere il proprio marchio. Questa scelta si inserisce in un percorso di investimenti mirati a rafforzare la propria posizione come figura di rilievo nel settore.

Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025.

Un mese fa circa lo elogiavamo perché stava letteralmente dominando il campionato. Il vantaggio era di più 7 punti sulla seconda, ovvero l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Ora la situazione è completamente cambiata. L'Al Hilal ha perso 10 punti nelle ultime set facebook

