Juve 7 anni fa la rimonta perfetta | Cristiano Ronaldo schianta l’Atletico con una tripletta E il club… – FOTO

Sette anni fa, la Juventus ha vissuto una delle serate più memorabili in Champions League grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, che ha permesso ai bianconeri di superare l’Atletico Madrid in una rimonta spettacolare. La partita ha visto i torinesi ribaltare il risultato e conquistare un'importante vittoria in casa. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha scritto una pagina significativa nella storia del club.

Juve, 7 anni fa la rimonta perfetta: Cristiano Ronaldo schianta l'Atletico con una tripletta. Il ricordo social del club bianconero. Esattamente sette anni fa, l'Allianz Stadium diventava il teatro di una delle notti più leggendarie della storia bianconera: il 12 marzo 2019, la Juventus di Massimiliano Allegri schiantava l' Atletico Madrid con un 3-0 rimasto scolpito nella memoria collettiva. Dopo il pesante 2-0 subìto al Wanda Metropolitano, l'impresa appariva impossibile, ma quella sera il destino fu riscritto dal più grande interprete della competizione: Cristiano Ronaldo.