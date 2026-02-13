Brad Pitt e Tom Cruise se le danno di santa ragione con il primo che alla fine muore | il video fatto con l’AI diventa virale ma basta ascoltare le voci per capire

Brad Pitt e Tom Cruise sono protagonisti di un video virale in cui si scontrano in un’animazione creata con l’intelligenza artificiale, ma in realtà si tratta di una scena fittizia: alla fine, Brad Pitt muore, anche se le voci delle due star sono state manipolate con un software di deepfake. La sequenza di azione, che sembra reale, è stata condivisa sui social e ha attirato l’attenzione di molti utenti, anche se chi ascolta attentamente può riconoscere che le voci sono taroccate.

Mission: Impossible con la AI. La sequenza d’azione tra Brad Pitt e Tom Cruise che se le danno di santa ragione sembra vera ma non lo è. Se ne stanno accorgendo in tanti sui social ed è diventata letteralmente virale. I due divi hollywoodiani sono apparsi in un video recitando una scena in cui si danno calci e pugni sul tetto di un edificio. Chiaro che chi non è del mestiere, e che non ha occhio, ha subito creduto si trattasse di qualche sequenza di film di Hollywood pronto per uscire. La sequenza è stata postata su X da Ruairi Robinson e ha pure un botta e risposta nei dialoghi tra le due star. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

Brad Pitt e Tom Cruise sono protagonisti di un video virale che sta scuotendo Hollywood: nelle ultime ore, un filmato molto realistico mostra una violenta colluttazione tra i due attori, girato come se fosse un combattimento autentico.

