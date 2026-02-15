Salvini canta Maledetta primavera a Cortina | il video diventa virale
Matteo Salvini ha deciso di cantare “Maledetta primavera” a Cortina, e il video dell’evento sta diventando virale online. La registrazione mostra il leader della Lega mentre si esibisce in un locale del centro, attirando l’attenzione di molti utenti sui social media. La scena si svolge davanti a un pubblico entusiasta, che ha condiviso il clip in poche ore, alimentando discussioni tra chi apprezza il momento e chi lo critica.
Sta facendo il giro del web il video che mostra Matteo Salvini impegnato in un’esibizione musicale in un locale del centro di Cortina d’Ampezzo, suscitando commenti e condivisioni sui social. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è nella località bellunese da diversi giorni, approfittando delle Olimpiadi in corso, quando è stato ripreso durante il momento di karaoke. Secondo le prime informazioni, Salvini si trovava a La Suite, noto locale della zona, in compagnia di amici e sostenitori. Nel video il politico si cimenta con il celebre brano “Maledetta primavera”, interpretato originariamente da Loretta Goggi, tra applausi e risate dei presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
