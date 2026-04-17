Il figlio 21enne muore in un incidente il consigliere Basile | Vorrei riabbracciarlo alla guida siate prudenti

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto il 12 aprile. Il consigliere regionale Dino Basile ha espresso il suo dolore, ricordando il figlio Antonio e chiedendo prudenza a chi si mette alla guida. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità, con amici e conoscenti che si sono uniti al cordoglio. La vicenda ha portato alla ribalta l’importanza di adottare comportamenti sicuri durante la guida.

Il ricordo del consigliere regionale Dino Basile per il figlio Antonio, morto a 21 anni in un incidente il 12 aprile. In un post su Facebook ha rivolto anche un appello ai giovani: "Siate prudenti, non dimenticate quanto sia fragile e preziosa la vita".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragico schianto in auto, muore 21enne Antonio Basile: è il figlio del consigliere regionale pugliese DinoIl 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Si schianta col suv sul muro di una villa: muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino BasileIncidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano . Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sulla Lecce-Arnesano, muore a 21 anni Antonio Basile: figlio del consigliere regionale Dino; Nella notte perde il controllo della Mercedes, muore a 21 anni il figlio del consigliere regionale; Lecce, suv contro il muro: muore Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale Dino; Dino Basile, tragedia per il consigliere regionale: muore in auto il figlio 21enne Antonio. Un amico si reca sul posto e si ribalta. Basile: Abbracciate i vostri figli ogni giorno. Il vuoto dopo la morte del figlio 21enneDopo il tragico incidente, il consigliere regionale si rivolge ai genitori e ai più giovani: trasformare il dolore ... rainews.it Tragedia della strada, muore 21enne figlio di un consigliere regionale. Immenso doloreIncidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. A perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, ... immediato.net Il messaggio di Dino Basile, consigliere regionale, dopo la morte del figlio Antonio: Oggi scrivo un messaggio diverso da quelli che ho sempre condiviso su questa pagina. La mia vita è stata segnata da un dolore immenso: la perdita di mio figlio, a soli 21 anni, facebook #AmiciDellaPediatria Grazie di cuore, Dottoressa Nica Basile Abbiamo salutiamo una professionista straordinaria che si trasferisce in un’altra struttura. Buona fortuna per il Suo futuro x.com