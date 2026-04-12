Tragico schianto in auto muore 21enne Antonio Basile | è il figlio del consigliere regionale pugliese Dino
Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada provinciale tra Lecce e Arnesano. L’incidente si è verificato oggi mattina e ha coinvolto un’auto che si è ribaltata. Il ragazzo, identificato come il figlio di un consigliere regionale pugliese, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Il 21enne è deceduto oggi in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Si schianta col suv sul muro di una villa: muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino BasileIncidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano .
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