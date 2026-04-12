Tragico schianto in auto muore 21enne Antonio Basile | è il figlio del consigliere regionale pugliese Dino

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada provinciale tra Lecce e Arnesano. L’incidente si è verificato oggi mattina e ha coinvolto un’auto che si è ribaltata. Il ragazzo, identificato come il figlio di un consigliere regionale pugliese, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.