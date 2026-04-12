Si schianta col suv sul muro di una villa | muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino Basile

Nella notte, sulla strada provinciale tra Lecce e Arnesano, si è verificato un incidente con un SUV che si è schiantato contro il muro di una villa. Nell’impatto ha perso la vita Antonio Basile, 21 anni, residente a Porto Cesareo. È il figlio di un consigliere regionale di Forza Italia. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e rilievi.

Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano.A perdere la vita Antonio Basile, 21 anni, di Porto Cesareo, figlio del consigliere regionale di Forza Italia Dino Basile. La vittima era alla guida di un Suv, una Mercedes Glc, quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro il muro di cinta di una villa privata a bordo carreggiata. Nello schianto, l’auto ha sfondato il muro di recinzione distruggendo completamente anche una piccola cappella votiva angolare posizionata sul perimetro della proprietà. Vani i soccorsi del personale sanitario del 118: il 21enne è deceduto sul colpo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Si schianta col suv sul muro di una villa: muore il figlio 21enne del consigliere regionale Dino Basile Leggi anche: Incidente mortale sulla Lecce-Arnesano: vittima un 21enne, figlio del consigliere regionale Dino Basile Milano, 21enne si schianta con una Porsche e muoreBrutto incidente questa mattina intorno alle 6: un 21enne ha perso la vita schiantandosi con la sua Porsche verso delle auto parcheggiate, ferite...