Monreale visita guidata si trasforma in tragedia | turista muore sui tetti del Duomo

Un francese di 74 anni è deceduto durante un tour nell'edificio sacro. Arrivati alla guglia insieme alla moglie e agli altri partecipanti, l'uomo si è sentito male e si è accasciato. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all'Ingrassia, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco Era arrivato in cima al Duomo di Monreale ma, mentre ammirava il panorama, si è sentito male e si è accasciato. Un turista francese di 74 anni è morto questa mattina nel corso di una visita guidata all'interno dell'edificio sacro inserito nel percorso Unesco arabo-normanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

