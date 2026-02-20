Monreale visita guidata si trasforma in tragedia | turista muore sui tetti del Duomo
Un turista è morto sui tetti del Duomo di Monreale dopo aver perso conoscenza durante una visita guidata. La causa dell’incidente sembra essere un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava in quota, con il panorama della città alle spalle. I soccorritori sono arrivati rapidamente, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La tragedia ha scosso il gruppo di visitatori che si trovava con lui, che ha assistito impotente alla scena. La polizia indaga sulle circostanze dell’accaduto.
Un francese di 74 anni è deceduto durante un tour nell'edificio sacro. Arrivati alla guglia insieme alla moglie e agli altri partecipanti, l'uomo si è sentito male e si è accasciato. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto all'Ingrassia, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco Era arrivato in cima al Duomo di Monreale ma, mentre ammirava il panorama, si è sentito male e si è accasciato. Un turista francese di 74 anni è morto questa mattina nel corso di una visita guidata all'interno dell'edificio sacro inserito nel percorso Unesco arabo-normanno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Dramma al Duomo di Monreale: turista francese ha un malore sui tetti e muore
Leggi anche: Simboli e segreti del Duomo di Modena, visita guidata alla scoperta di nuovi tesori all'interno e all'esterno del DuomoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Delegazione Georgia in visita a Monreale: incontro su cooperazione e cultura; Monreale, e luce sia: due euro al minuto e via vai nel duomo per godersi i mosaici; Tour tra fede, arte e luppolo a San Martino delle Scale: visite e degustazioni in Abbazia il 21 e 22 febbraio; Il sindaco Arcidiacono incontra il console generale della Georgia.
Visita a sorpresa del ministro del turismo Daniela Santanché al padiglione Sicilia. "Dopo il ciclone Harry spero che i turisti scelgano di andare in Sicilia" Leggi la notizia qui e nei commenti https://www.monrealepress.it/2026/02/10/bit-di-milano-il-ministro-san - facebook.com facebook