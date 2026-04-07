Sul canale di Cronache di Spogliatoio, Vittorio Petrone, ex manager di Baggio, rivela i dettagli di un progetto mai realizzato che avrebbe potuto cambiare il calcio italiano. Ogni volta che il calcio nazionale attraversa una crisi, si parla nuovamente di questo dossier, legato a un piano che non è stato mai portato avanti e che avrebbe potuto influenzare il mondo del pallone nel nostro paese.

Newcastle, chiuso il baby colpo dall’Independiente del Valle! Documenti firmati, i Magpies hanno definito il suo acquisto Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Calciomercato Lecce, fari puntati su Osborne: il giovanissimo difensore ha stregato tutti contro l’Italia U19! Ecco chi è Zirkzee torna in Serie A? Un club a sorpresa sulle tracce dell’olandese ma non solo. C’è la ‘minaccia’ di due big di questo campionato, ecco l’indiscrezione Juventus, le condizioni ufficiali di Vlahovic e Perin dopo gli esami effettuati. E Adzic.Il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dossier Baggio, cos’è il piano mai realizzato che poteva cambiare il calcio italiano

Novecento pagine per rilanciare il calcio italiano: che fine ha fatto il dossier di Baggio mai considerato e cosa prevedeva24 giugno 2010: l’Italia perde 3-2 contro la Slovacchia nell’ultima partita del girone del Mondiale in Sudafrica e viene eliminata.

Cos’è il dossier di Roberto Baggio, le 900 pagine sparite che dovevano salvare il calcio in ItaliaDavanti alla terza eliminazione consecutiva dai Mondiali, e a distanza di ben 15 anni, è ritornato prepotentemente d'attualità il "dossier" che...

Temi più discussi: Novecento pagine ignorate: cosa conteneva il dossier di Baggio per salvare il calcio; Il leggendario dossier Baggio; Cosa c'era in quelle 900 pagine che Roberto Baggio aveva regalato all'Italia ma che nessuno ha mai letto per davvero; Il piano di Roberto Baggio per rifondare il calcio in Italia (rimasto lettera morta): cosa c'è nel dossier di 900 pagine del 2011 abbandonato dalla Figc.

Italia, dossier Baggio: le 900 pagine ignorate tornate d’attualità dopo il flop della nazionale. Cosa prevedeva il pianoIl dossier Baggio torna d’attualità dopo il flop dell’Italia: ecco cosa prevedevano le 900 pagine presentate in Figc e finite ai margini ... affaritaliani.it

Ma cosa c’è scritto davvero nel dossier Baggio per rifondare il calcio italiano? Le 900 pagine (o 450?), gli autori oltre il Divin Codino e perché è ancora attualeCronache di Spogliatoio ha finalmente mostrato quella che era diventata la Bibbia segreta e proibita del calcio italiano. Il dossier di Baggio per salvare il calcio. Novecento pagine (che in realtà so ... mowmag.com

Il dossier Baggio esiste e ha un’interlinea molto ampia x.com

Cronache di spogliatoio. . Il Dossier Baggio risale al 2011: sarebbe attuabile ancora oggi Ne abbiamo parlato insieme a uno degli autori: Vittorio Petrone. Vi aspettiamo in diretta sul nostro canale YouTube! #cronachedispogliatoio - facebook.com facebook