Dossier Baggio cos’è il piano mai realizzato che poteva cambiare il calcio italiano

Da calcionews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul canale di Cronache di Spogliatoio, Vittorio Petrone, ex manager di Baggio, rivela i dettagli di un progetto mai realizzato che avrebbe potuto cambiare il calcio italiano. Ogni volta che il calcio nazionale attraversa una crisi, si parla nuovamente di questo dossier, legato a un piano che non è stato mai portato avanti e che avrebbe potuto influenzare il mondo del pallone nel nostro paese.

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Novecento pagine per rilanciare il calcio italiano: che fine ha fatto il dossier di Baggio mai considerato e cosa prevedeva24 giugno 2010: l’Italia perde 3-2 contro la Slovacchia nell’ultima partita del girone del Mondiale in Sudafrica e viene eliminata.

Cos’è il dossier di Roberto Baggio, le 900 pagine sparite che dovevano salvare il calcio in ItaliaDavanti alla terza eliminazione consecutiva dai Mondiali, e a distanza di ben 15 anni, è ritornato prepotentemente d'attualità il "dossier" che...

Temi più discussi: Novecento pagine ignorate: cosa conteneva il dossier di Baggio per salvare il calcio; Il leggendario dossier Baggio; Cosa c'era in quelle 900 pagine che Roberto Baggio aveva regalato all'Italia ma che nessuno ha mai letto per davvero; Il piano di Roberto Baggio per rifondare il calcio in Italia (rimasto lettera morta): cosa c'è nel dossier di 900 pagine del 2011 abbandonato dalla Figc.

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dossier baggio dossier baggio cos èMa cosa c’è scritto davvero nel dossier Baggio per rifondare il calcio italiano? Le 900 pagine (o 450?), gli autori oltre il Divin Codino e perché è ancora attualeCronache di Spogliatoio ha finalmente mostrato quella che era diventata la Bibbia segreta e proibita del calcio italiano. Il dossier di Baggio per salvare il calcio. Novecento pagine (che in realtà so ... mowmag.com

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