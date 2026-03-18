Pronostico AEK Larnaca-Crystal Palace | arriva la prima vittoria

Nell’ottavo di finale di Conference League, AEK Larnaca e Crystal Palace si affrontano in una sfida decisiva dopo lo 0-0 dell’andata. Il Palace ha ottenuto una vittoria e un pareggio nelle due sfide di quest’anno contro l’AEK Larnaca. La partita si gioca in un momento in cui entrambe le squadre cercano di migliorare i risultati recenti. La gara sarà visibile su canali dedicati e piattaforme online.

AEK Larnaca-Crystal Palace è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo lo zero a zero dell’andata il Palace ha perso e pareggiato una volta nelle due sfide che ha avuto quest’anno contro l’AEK Larnaca. Nonostante quelli che sono dei precedenti di certo non favorevoli, la situazione dovrebbe cambiare nel tardo pomeriggio di giovedì. La squadra inglese, vuoi o non vuoi, per tutti i motivi che conosciamo (qualità tecniche e fisiche ma anche il fatto di giocare in un campionato completamente diverso da cipriota) rimane favorita per questo passaggio del turno e, tra le altre cose, dopo più di un mese a guardare i compagni, Glasner nello scorso fine settimana – pareggio interno contro il Leeds, terzo risultato utile di fila – ha ritrovato anche Mateta, che ha rivisto il campo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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