Vittoria amara per la Fiorentina | il 2-1 sul Crystal Palace non basta viola eliminati dalla Conference League

La Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League nonostante la vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace. La squadra aveva ottenuto il risultato positivo in casa, ma non è bastato per passare il turno. La partita si è conclusa con i viola che hanno concluso la competizione, lasciando il campo con un risultato che non ha permesso loro di avanzare ulteriormente.

FIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. Nella gara di ritorno dei quarti di finale, la formazione toscana si impone per 2-1 al termine di un incontro che ha richiesto notevole capacità di adattamento e tenuta psicologica. Una vittoria in rimonta che, tuttavia, si rivela insufficiente per il passaggio del turno, a causa del pesante 3-0 incassato nella gara di andata disputata in Inghilterra, consegnando di fatto l’accesso alle semifinali alla compagine britannica. L’avvio del match si rivela subito in salita per i padroni di casa, colpiti da un approccio verticale e ficcante degli ospiti, abili a sfruttare sistematicamente le corsie esterne.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vittoria amara per la Fiorentina: il 2-1 sul Crystal Palace non basta, viola eliminati dalla Conference League Notizie correlate Fiorentina Crystal Palace 2-1: non riesce l’impresa, Gudmundsson e Ndour non bastano! Viola eliminata dalla Conference LeagueFiorentina Crystal Palace LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Conference League... La Fiorentina batte il Crystal Palace: orgoglio salvo ma è fuori dalla Conference LeagueLa Viola vince 2-1 al Franchi il ritorno dei quarti di finale, un risultato che non basta dopo la netta sconfitta (3-0) subita all'andata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal Palace; Notte da incubo a Londra: Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace, per la qualificazione serve un'impresa; L'Ascoli abbatte anche il Forlì: nona vittoria consecutiva; La Lucchese di Alessandro Tosi vola in serie D. Conference amara per la Fiorentina, ne prende 3 dal Crystal PalaceAl 90' CRYSTAL PALACE-Fiorentina 3-0!! Rete di Ismaila Sarr! Arriva al termine dei 90 minuti la rete del 3-0. Sarr colpisce benissimo di testa sul cross da destra di Kamada e batte De Gea schiacciando ... ansa.it Notte da incubo a Londra: Fiorentina travolta 3-0 dal Crystal Palace, per la qualificazione serve un'impresaNotte amara a Selhurst Park per i viola di Vanoli, travolti dagli inglesi dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa. Nella ripresa timida reazione e una traversa di Fabbian, ma il gol nel final ... firenzetoday.it La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Crystal Palace facebook Compagni alla Fiorentina fino al 2002, Paolo Vanoli ha voluto dedicare un messaggio, prima della sfida contro il Crystal Palace, alla famiglia di Alex Manninger, ex portiere tragicamente scomparso nel pomeriggio. «Ogni tanto ci sentivamo. Io lo seguivo, avev x.com