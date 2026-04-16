Vittoria amara per la Fiorentina | il 2-1 sul Crystal Palace non basta viola eliminati dalla Conference League

Da corrieretoscano.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina è stata eliminata dalla Conference League nonostante la vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace. La squadra aveva ottenuto il risultato positivo in casa, ma non è bastato per passare il turno. La partita si è conclusa con i viola che hanno concluso la competizione, lasciando il campo con un risultato che non ha permesso loro di avanzare ulteriormente.

FIRENZE – La Fiorentina saluta la Conference League nonostante un successo di carattere al cospetto del Crystal Palace. Nella gara di ritorno dei quarti di finale, la formazione toscana si impone per 2-1 al termine di un incontro che ha richiesto notevole capacità di adattamento e tenuta psicologica. Una vittoria in rimonta che, tuttavia, si rivela insufficiente per il passaggio del turno, a causa del pesante 3-0 incassato nella gara di andata disputata in Inghilterra, consegnando di fatto l’accesso alle semifinali alla compagine britannica. L’avvio del match si rivela subito in salita per i padroni di casa, colpiti da un approccio verticale e ficcante degli ospiti, abili a sfruttare sistematicamente le corsie esterne.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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