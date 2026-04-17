Nel corso della 33esima giornata di campionato, il Como ha perso 2-1 contro il Sassuolo. Tutto si è deciso negli ultimi minuti del primo tempo, quando sono arrivati i gol che hanno determinato il risultato finale. La partita si è svolta in un momento cruciale della stagione, con il Como che si allontana dalla possibilità di qualificarsi alla Champions League.

AGI - Succede tutto negli ultimi minuti del primo tempo nel match tra Sassuolo e Como che apre la 33esima giornata di campionato. Al Mapei i gol di Volpato e Nzola regalano tre punti e il provvisorio nono posto ai neroverdi. Agli ospiti non basta la rete di Nico Paz, finisce 2-1. Per i lariani, attesi martedì dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia con l' Inter, è la seconda sconfitta consecutiva. Grosso orfano di Berardi e con Pinamonti in panchina: nel tridente con Laurienté c'è Volpato sulla fascia opposta e Nzola riferimento centrale. Ampie rotazioni per Fabregas tra difesa e centrocampo, davanti Morata e non Douvikas, però la trequarti è confermata con Diao e Baturina larghi e Nico Paz libero di svariare.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Como sconfitto 2-1 dal Sassuolo, si allontana il sogno Champions

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