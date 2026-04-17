Il Como ha subito una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, mentre Cesc Fabregas ha interrotto una serie positiva, fermandosi dopo la vittoria contro l'Inter. La sconfitta del Como rappresenta il secondo ko consecutivo in campionato, con conseguenze sulla corsa a un posto in Champions League. La Juventus ha beneficiato di questa situazione, mantenendo una posizione favorevole in classifica.

Secondo ko di fila dopo quello in casa contro l'Inter per Cesc Fabregas e altra brusca frenata nella corsa a un posto in Champions Leage. Il Como perde 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo e manca il sorpasso al quarto posto della Juventus. I lariani restano fermi al 5° posto a quota 58, a -2 dai bianconeri, mentre i neroverdi salgono in nona posizione con 45 punti, scavaldando di una lunghezza la Lazio. Il match si decide nei minuti finali della prima frazione con i padroni di casa a segno con Volpato al 42' e Nzola al 44' e gol per gli ospiti di Nico Paz al 47'. Subito pericolosi i padroni di casa dopo nemmeno un minuto. Nzola entra pericolosamente dentro l'area avversaria poi appoggia all'indietro per Thorstvedt che tenta la conclusione che finisce di un soffio a lato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Como ko in casa del Sassuolo. Fabregas frena, la Juve ringrazia

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