crisi bianconera la juve ko 2 0 in casa col como

La Juventus perde 2-0 contro il Como, causando una crisi nel club. La squadra bianco-nera non riesce a reagire dopo il ko in Champions League contro il Galatasaray e subisce un’altra sconfitta davanti ai propri tifosi. Il Como sfrutta gli errori difensivi e conquista tre punti importanti in trasferta. La situazione in classifica si fa difficile e i giocatori devono trovare subito nuove energie. La prossima partita sarà decisiva per il morale della squadra.

AGI - Dopo la sconfitta in Champions nell'andata del play-off in casa del Galatasaray, la Juventus cade anche allo Stadium in campionato. Ed è la terza di fila (la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite). A Torino, nel match valido per la 26ª giornata di Serie A, il Como passa 2-0 grazie alle reti di Vojvoda nel primo tempo e Caqueret nella ripresa. Un uno-due che stende i bianconeri e lancia i lariani sempre più in ' zona Europa '. Spalletti preserva Bremer dopo l'acciacco in Champions: dietro ci sono Gatti, Kelly e Koopmeiners; in attacco la scelta ricade su Openda. 🔗 Leggi su Agi.it

Crisi Bologna: ko in casa col Parma. Il gol di Ordonez vale tre puntiIl Bologna incassa un’altra sconfitta in casa contro il Parma.

Fumata bianco(nera) per lo scambio: saluta la Juve, ecco Holm per Spalletti | CMLa Juventus si avvicina a un nuovo acquisto in difesa.

