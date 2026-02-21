Crisi bianconera la Juve ko 2-0 in casa col Como

La Juventus perde 2-0 contro il Como, causando una crisi nel club. La squadra bianco-nera non riesce a reagire dopo il ko in Champions League contro il Galatasaray e subisce un’altra sconfitta davanti ai propri tifosi. Il Como sfrutta gli errori difensivi e conquista tre punti importanti in trasferta. La situazione in classifica si fa difficile e i giocatori devono trovare subito nuove energie. La prossima partita sarà decisiva per il morale della squadra.

AGI - Dopo la sconfitta in  Champions  nell'andata del  play-off  in casa del  Galatasaray, la  Juventus  cade anche allo  Stadium  in  campionato. Ed è la terza di fila (la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite). A  Torino, nel match valido per la  26ª giornata di Serie A, il  Como  passa  2-0  grazie alle reti di  Vojvoda  nel primo tempo e  Caqueret  nella ripresa. Un uno-due che stende i  bianconeri  e lancia i  lariani  sempre più in ' zona Europa '. Spalletti  preserva  Bremer  dopo l'acciacco in  Champions: dietro ci sono  Gatti,  Kelly  e  Koopmeiners; in attacco la scelta ricade su  Openda. 🔗 Leggi su Agi.it

