il ciottolo di atena | mercoledì 22 aprile la lezione-spettacolo che indaga la metamorfosi della giustizia attraverso un viaggio immersivo nelle eumenidi

Cosa hanno da dirci, oggi, le tragedie greche? Molto più di quanto si immagini. A ricordarcelo è il professor Davide Melchiori, divulgatore e ideatore di Greci Itineranti–Il greco antico per chi (ancora) non lo sa quando anche nel recente saggio Il filo di Minosse (Ronzani Editore 2025) asserisce.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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