La teoria più suggestiva sulla nascita della tragedia attica attribuisce alle Eumenidi un ruolo centrale, collegandole alle origini del teatro. Secondo Aristotele e Nietzsche, i cori dedicati a Dioniso rappresentano un elemento fondamentale di questa evoluzione artistica. La relazione tra le pratiche religiose e le rappresentazioni teatrali si sviluppa attraverso questa interpretazione, che collega i rituali antichi alle prime forme di dramma.

L’ipotesi più affascinante sulla nascita della tragedia attica resta quella di Aristotele e Nietzsche: il teatro affonderebbe le radici nei cori in onore di Dioniso. La spiegazione più probabile, oggigiorno, è meno ebbra: Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Nicole Loraux, Walter Burkert, convergono sull’idea che la tragedia è costruita su un agon, un confronto tra due parti portatrici di prospettive inconciliabili, la cui struttura assomiglia a un’udienza: accusa, difesa, turni di parola. La tragedia non è emersa dai flutti della musica – come pensava Nietzsche – ma è fin da subito “verbosa”. Inoltre, il suo lessico è zeppo di categorie giuridiche: dike, giustizia, krisis, decisione, nomos, legge, hybris, violazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tragedia e giustizia. La separazione delle carriere spiegata dalle Eumenidi

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