Il cessate il fuoco in Libano è stato raggiunto dopo settimane di tensioni e combattimenti tra le forze israeliane e i gruppi armati nel paese. Il primo ministro israeliano aveva espresso l'intenzione di proseguire le operazioni militari, ma alla fine il governo ha deciso di accettare l’accordo, interrompendo temporaneamente le offensive. La decisione è stata comunicata dopo lunghe consultazioni e pressioni internazionali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto parecchia influenza sull’inizio della guerra in Medio Oriente, presentando al presidente statunitense Donald Trump obiettivi irrealistici come se fossero realizzabili. Non ne ha avuta altrettanta sui due cessate il fuoco, con l’Iran e con il governo libanese, che per ora hanno messo fine ai bombardamenti. In entrambi i casi Netanyahu voleva proseguire la guerra, ma ha subìto le iniziative di Trump. Soprattutto il cessate il fuoco in Libano è una sconfitta, anche politica, per Netanyahu. Anzitutto, è stato praticamente imposto al governo israeliano. Secondo le ricostruzioni di vari media internazionali, Trump ha dato un preavviso minimo, di pochi minuti, rispetto all’annuncio che ha fatto con un post sul suo social Truth.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il cessate il fuoco in Libano è una sconfitta per Netanyahu

Guerra all’Iran: come si costruisce una sconfitta | F. Ferrante; C. Galli

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