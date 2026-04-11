il destino del libano ipotesi cessate il fuoco telefonata burrascosa trump netanyahu

Oggi potrebbe essere avviato un cessate il fuoco tra Israele e Libano, secondo quanto riportato dai media sauditi. La possibilità di una pausa nei combattimenti si basa su indiscrezioni che circolano nelle ultime ore. Nel frattempo, si sono susseguite una telefonata tra i leader di Stati uniti e di Israele, descritta come burrascosa. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Roma, 11 aprile 2026- Oggi potrebbe scattare il cessate il fuoco tra Israele e Libano, almeno secondo i media sauditi. Sono ore, infatti, molto convulse quelle che si stanno vivendo tra Tel Aviv, Beirut e Washington. Sì, perché nonostante il capo di Stato maggiore dell’Idf Eyal Zamir avesse dichiarato il proseguimento dei combattimenti ("Siamo in stato di guerra, non ci sarà nessuna tregua e possiamo tornare a combattere anche in Iran in qualsiasi momento"), c’è stata una riunione telefonica – in vista del primo round dei negoziati di pace in programma per il prossimo martedì a Washington – tra gli ambasciatori Michel Issa per gli Usa, Yechiel Leiter per Israele, Nada Hamadeh Moawad per il Libano e il consigliere del Dipartimento di Stato Mike Needham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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