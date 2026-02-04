Firenze sede Rai in vendita Il Cdr | Vogliono trasferire la redazione a Peretola Ast | Evitiamo l’ennesima speculazione immobiliare

La sede della Rai a Firenze è in vendita e il timore tra i giornalisti cresce. Il Cdr denuncia che si vogliono trasferire le redazioni a Peretola, mentre l’Associazione Stampa Toscana avverte: “Evitare un’altra speculazione immobiliare”. La sede storica, un capolavoro di Italo Gamberini, rischia di perdere il suo ruolo e il suo valore.

La sede Rai della Toscana rappresenta un punto fermo per l'informazione del servizio pubblico, ma anche un riferimento ben riconoscibile per i cittadini toscani. Trasferirla in altro luogo, come viene affermato, nella zona dell'aeroporto di Peretola, rappresenterebbe un problema anche per il lavoro dei cronisti e, probabilmente, uno spreco di risorse. Apprezzabile, invece, il suggerimento del Cdr di destinare a una locazione appropriata gli spazi ritenuti eccedenti. Che potrebbero ospitare, per esempio, e naturalmente a prezzi convenuti, organismi di categoria e altre strutture che hanno a che fare con il mondo dell'informazione della comunicazione e della formazione.

