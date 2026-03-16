Referendum il cdr del Giornale Radio Rai contro Annalisa Chirico | cosa è successo

Il comitato di redazione del Giornale Radio Rai ha diffuso una nota in cui critica duramente Annalisa Chirico e il suo programma su Radio Uno, Ping pong. La nota afferma che il programma è diventato uno specchio delle ipocrisie e che il servizio pubblico sottopone i propri dipendenti a questa situazione. La presa di posizione si concentra sui contenuti e sul ruolo del programma all’interno della radio.

In una nota, il comitato del Giornale Radio Rai ha puntato il dito contro Annalisa Chirico e Ping pong, il suo programma su Radio Uno, «diventato lo specchio delle ipocrisie» a cui il servizio pubblico «sottopone i suoi dipendenti». Alla base del comunicato il tempo concesso alla giornalista, troppo schierata per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, che si terrà il 22 e 23 marzo. Annalisa Chirico (Imagoeconomica). Il comunicato del cdr di Giornale Radio Rai contro Annalisa Chirico. «Monitoraggio ossessivo dei tempi per il Sì e per il No. Attenzione all’equidistanza che tutti i colleghi applicano nei propri programmi, che si tratti di politica, cronaca o esteri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, il cdr del Giornale Radio Rai contro Annalisa Chirico: cosa è successo Articoli correlati Milano-Cortina, la protesta del cdr Rai Sport contro il direttore Petrecca: “Ritiriamo le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi”Protesta di massa dei giornalisti di RaiSport contro il direttore Paolo Petrecca dopo le gaffe durante la cerimonia di apertura della Olimpiadi... “Così giudici e pm non andranno più alle stesse feste di compleanno”: l’obiettivo del Sì secondo Annalisa Chirico. Su La7“Separando le carriere, creiamo due Csm separati, così evitiamo le commistioni, i condizionamenti, che questi magistrati vadano alle stesse feste di...