visita guidata al castello di levizzano rangone

Nella giornata di Pasquetta, il castello di Levizzano Rangone organizza visite guidate alle ore 11.00, 14.30 e 16.00. Durante le escursioni, i partecipanti possono esplorare le sale del castello e visitare il museo Rosso Graspa. L’ingresso è aperto a chi desidera scoprire gli ambienti storici e culturali della struttura in questa data speciale.

Nella giornata di Pasquetta, Lunedì 6 Aprile alle ore 11.00,14.30 e 16.00, castello di Levizzano Rangone apre le sue porte ai visitatori per un tour guidato nelle sale del castello e nel museo Rosso Graspa. La visita partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - visita guidata al castello di levizzano rangone Articoli correlati Leggi anche: Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterranei Visita guidata al Castello Cini di MonseliceIl Castello di Monselice è composto da quattro edifici: la parte più antica è costituita dal Castelletto con l'annessa “Casa Romanica”, edifici...