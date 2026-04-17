Durante un intervento pubblico, il capo del Pentagono ha pronunciato una frase che ha scambiato per un passo biblico, ma in realtà proveniva dal film “Pulp Fiction”. La gaffe ha suscitato attenzione sui social e tra i media, poiché l’errore è stato evidente e rapidamente commentato. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito, e l’episodio ha attirato l’interesse per l’episodio di confusione tra citazioni religiose e riferimenti cinematografici.

Gaffe di Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che, credendo di citare la Bibbia, ha in realtà riportato una frase estratta dal film Pulp Fiction. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, infatti, ha preso la parola durante una cerimonia religiosa e ha recitato una preghiera militare legata alle missioni di ricerca e salvataggio. “Credo sia un riferimento a Ezechiele 25:17” ha dichiarato Hegseth. “Il cammino dell’aviatore abbattuto è assediato da ogni parte dalle iniquità degli egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto colui che, in nome della fratellanza e del dovere, guida i perduti attraverso la valle delle tenebre, perché egli è veramente il custode di suo fratello e colui che ritrova i figli perduti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il capo del Pentagono pensa di citare la Bibbia ma è una frase del film “Pulp Fiction”: la gaffe di Pete Hegseth | VIDEO

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Il capo del Pentagono cita la Bibbia, ma è Samuel L. Jackson in Pulp FictionIl segretario alla Difesa ha affermato che la sua preghiera si ispirava al libro di Ezechiele, ma la formulazione è molto simile a un dialogo di Quentin Tarantino. movieplayer.it

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