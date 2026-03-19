Il folk dei Barabàn in concerto fra De André e Alda Merini

I Barabàn si esibiranno in concerto proponendo un repertorio che unisce le canzoni di Fabrizio De André alle poesie di Alda Merini, accompagnate da musiche della tradizione popolare. Lo spettacolo combina testi e melodie, creando un ponte tra musica e poesia, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico attraverso un mix di culture e sensibilità diverse. La performance si terrà in una location dedicata agli eventi musicali e culturali.

Le canzoni di Fabrizio De André intrecciate con le poesie di Alda Merini e affiancate da musiche della tradizione popolare. Un viaggio tra figure femminili attraverso voci, storie e poesia, con il doppio sguardo di due artisti italiani che hanno sempre saputo vedere al di là delle vite più conformistiche. È quanto proporrà domani alle 21 in Villa Biffi, nella frazione Rancate di Triuggio, in via Serafino Biffi, lo spettacolo-concerto dal titolo “L’anello forte“, che verrà portato in scena dal gruppo folk Barabàn, dai primi anni ‘80 uno dei gruppi di punta del panorama folk italiano. L’evento, organizzato in collaborazione con la Bcc Valle del Lambro, avrà al centro la figura femminile, così come vista nei brani cantati da De André e in quelli letterari di Merini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il folk dei Barabàn in concerto fra De André e Alda Merini Articoli correlati “Alda. Parole al Vento”, omaggio ad Alda Merini all'OFF/OFF TheatreNel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l’OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo “Alda. Ricordando Alda Merini. Giorgia Trasselli in scenaQuesta sera alle ore 21 al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, dal libro di Antonio Nobili va in scena "Alda Merini. Contenuti utili per approfondire Alda Merini Argomenti discussi: Il folk dei Barabàn in concerto fra De André e Alda Merini. Il folk dei Barabàn in concerto fra De André e Alda MeriniLe canzoni di Fabrizio De André intrecciate con le poesie di Alda Merini e affiancate da musiche della tradizione ... ilgiorno.it Milano in versi nel segno di Alda Merini: inviate le vostre poesie al CorriereIl 21 marzo verrà celebrata la Giornata Mondiale della Poesia: a Milano coincide con i 95 anni dalla nascita della scrittrice. L'invito ai lettori: raccontiamo la città. E noi vi pubblicheremo ogni gi ... milano.corriere.it