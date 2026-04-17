Il cantante ha condiviso le sfide vissute durante la sua giovinezza, quando non si sentiva a proprio agio con sé stesso. Ha parlato del percorso che lo ha portato a intraprendere una terapia e a fare coming out, esperienze che lo hanno aiutato a sentirsi più sicuro. Sono passati 25 anni dal successo di

S ono passati 25 anni dal successo di Xdono, singolo di Tiziano Ferro parte dell’album Rosso Relativo che ha lanciato il cantante nel panorama musicale italiano e internazionale. Venticinque anni che l’hanno inevitabilmente cambiato, e mentre si prepara a un nuovo tour (in partenza il prossimo 23 giugno da Napoli), l’artista riesce anche a parlare di cose che finora aveva fatto fatica ad esprimere. Tiziano Ferro, com’era 25 anni fa quando esplose con “Xdono” e “Rosso relativo” X Leggi anche › Tiziano Ferro si riprende la scena italiana: il grande ritorno con Stadi26. Date e dettagli Tiziano Ferro: «Non ce la facevo più». Lo ha fatto con lo psichiatra e autore Vittorio Lingiardi, sulle pagine de il Venerdì di Repubblica, in una chiacchierata a metà tra un’intervista e una seduta di psicoterapia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante ha raccontato le difficoltà della giovinezza, quando non si accettava. Poi la terapia e il coming out, che l'hanno reso più sicuro di sé

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