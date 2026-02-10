Laura Pausini si apre sulle sue fragilità, che sono aumentate con gli attacchi degli hater sui social. La cantante ammette di sentirsi più vulnerabile, ma quando sale sul palco tutto passa. Recentemente, la sua voce è finita nel mirino per la cover di Destinazione Paradiso e per aver interpretato liberamente l’Inno di Mameli all’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nonostante le polemiche, lei continua a cantare, trovando nel palco il suo rifugio.

È un momento un po’ turbolento per Laura Pausini. Dopo le polemiche per la cover di Destinazione Paradiso, celebre brano di Gianluca Grignani, la cantante è stata sommersa dalle critiche per la libera interpretazione dell’Inno di Mameli all’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Polemica a cui non riesce a restare indifferente, e che la feriscono più di quanto vorrebbe. Perchè Laura Pausini ha cancellato all’improvviso tutti i social? X Leggi anche › Laura Pausini presenterà le cinque serate del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti Laura Pausini dopo l’Inno di Mameli a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha raccontato le sue fragilità, di recente acuite dai numerosi attacchi hater ricevuti via social. Quando canta, però, tutto svanisce

