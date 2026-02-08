Turismo il Cammino Divino | dal mare ai monti

Gli escursionisti e gli amanti della natura possono prepararsi a un nuovo viaggio tra le Marche. Il “Cammino Divino” si sviluppa lungo 93 chilometri, collegando dieci comuni tra mare e montagna. Il percorso invita a scoprire vigneti secolari e borghi pieni di storia, puntando su un turismo più lento e sostenibile. Chi sceglierà di percorrerlo potrà vivere un’esperienza autentica tra paesaggi belli e tradizioni antiche.

Il fascino di un viaggio lento, immerso tra vigneti secolari e borghi ricchi di storia, si concretizza nel “Cammino Divino”, un percorso di 93 chilometri che attraverserà il cuore delle Marche, unendo dieci comuni e promuovendo un turismo sostenibile e attento alle eccellenze del territorio. L’iniziativa, che si snoda dal litorale di Senigallia fino alle vette di Apiro, ha ricevuto l’approvazione ufficiale della Giunta Fiordelmondo, segnando un passo decisivo per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della regione. Il progetto, sostenuto dall’Associazione “Cammino Divino” Aps, non è semplicemente un itinerario turistico, ma una vera e propria esperienza sensoriale, un invito a riscoprire il territorio con i giusti tempi e a immergersi nelle sue tradizioni enogastronomiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

