Farmaci per anziani su un furgone fantasma | alla guida un clandestino senza patente scatta il sequestro a Como

Nelle recenti operazioni di controllo a Como, la Guardia di Finanza ha sequestrato un furgone “fantasma” che trasportava farmaci destinati agli anziani. Alla guida un clandestino sprovvisto di patente, coinvolto in un’attività irregolare. L’intervento si inserisce in un più ampio servizio di verifiche volto a tutelare la sicurezza e la legalità nel trasporto di merci su strada.

Nuovi controlli della guardia di finanza sul trasporto di merci su strada a Como. Nei giorni scorsi i militari del Comando provinciale, nell’ambito di un servizio attivato anche tramite il numero di pubblica utilità 117, hanno intensificato le verifiche sui mezzi in circolazione per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica. Durante un controllo di routine effettuato dai finanzieri della compagnia di Erba è stato fermato in città un furgone utilizzato per la distribuzione di medicinali destinati a case di cura per anziani e a farmacie del territorio comasco. Fin dai primi accertamenti sono emerse gravi irregolarità legate sia al conducente sia al servizio svolto.🔗 Leggi su Quicomo.it

