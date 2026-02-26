Controlli della PolStrada 80 infrazioni alla guida | in un weekend decurtati ben 235 punti dalla patente

Durante un intenso fine settimana, le forze di polizia hanno effettuato numerosi controlli su strada, riscontrando 80 infrazioni alla guida. Sono state identificate oltre 350 persone, con 205 sottoposte a test con precursore ed etilometro per verificare l’uso di alcol. Sono stati controllati 295 veicoli e schierate 57 pattuglie per garantire la sicurezza sulle strade.

Oltre 350 persone identificate, 205 delle quali sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non avessero bevuto prima di mettersi alla guida, 295 mezzi controllati e 57 pattuglie schierate. Questo il bilancio dell'ultimo weekend di controlli svolti dagli agenti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it All’esame per la patente di guida con sofisticati kit per comunicare a distanza: scoperti dalla PolstradaFIRENZE – Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto della polizia contro il fenomeno dell’ottenimento illecito delle patenti di guida. Leggi anche: Calano i punti decurtati sulla patente e le auto trovate senza revisione: il report 2025 della polizia locale Temi più discussi: Figline e Incisa. Polizia locale, il bilancio 2025 tra sicurezza stradale, controlli; Auto che sbandano sul Romito, le prove dei tecnici: L’aderenza è ottima, asfalto non colpevole. Ma rinforzeremo controlli e segnaletica; Cambia volto la curva del Boccale; Polstrada, controllo velocità sulla A12 Roma-Civitavecchia il 22 febbraio. Controlli a tappeto della Polstrada Eccesso di velocità: multe in serieEccesso di velocità, cinture non allacciate e telefoni usati al volante: un totale di 136 violazioni al codice della strada sono state sanzionate dalla polizia stradale di Macerata nel corso di una ... ilrestodelcarlino.it La Polstrada comunica i tratti stradali dove sono in vigore i controlli della velocitàLa Polizia Stradale rende pubbliche come ogni weekend le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di ... 98zero.com Ottimo lavoro, complimenti Se sull’A28, tra il casello di Portogruaro e lo svincolo di Sesto al Reghena, non è successa una tragedia, il merito è di una pattuglia della Polstrada di Pordenone che stava effettuando dei controlli in autostrada. I due agenti in servizi - facebook.com facebook