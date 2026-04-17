Un team di professionisti ha modificato il colore dei capelli di un’attrice in sole 24 ore utilizzando una tecnica chiamata Foiled Cashmere, nota per la sua efficacia nel cambiare tonalità in modo rapido e preciso. La trasformazione ha riguardato i capelli scuri dell’attrice, che sono stati resi più chiari e luminosi per assomigliare a uno stile biondo. Il procedimento ha richiesto un intervento dettagliato e specializzato, senza l’uso di strumenti o prodotti non specificati.

A interpretarla sul piccolo schermo è l’attrice Sarah Pidgeon, che per entrare nella parte è dovuta passare da un caschetto brunette naturale e scurito ulteriormente con una tinta, a una chioma lunga e biondissima. Semplice? Non proprio perché quello a cui si ambiva non era un biondo qualunque ma il biondo Bessette, burroso ma non troppo, tridimensionale e con una piccolissima punta di miele, quasi impercettibile ma in grado di fare la differenza. Il tutto senza rovinare i capelli, che dovevano restare in salute e risultate morbidi e luminosi alla vista. 24 ore di lavoro e 10.000 dollari di spesa Un’impresa che in un primo momento la...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il biondo Bessette? Per ricrearlo su Sarah Pidgeon ci sono volute 24 ore (e una tecnica chiamata Foiled Cashmere)

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