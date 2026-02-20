Nella notte di oggi, un ragazzo di 24 anni è rimasto bloccato nel caveau di una banca a Milano: ci sono volute 9 ore per salvarlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: C'è un uomo intrappolato nel caveau di una banca. E ci è rimasto per tutta la notte

Leggi anche: C'è un uomo intrappolato nel caveau della banca. E ci è rimasto per tutta la notte

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Rapinatore con la maschera del Joker arrestato a Milano; Ethan Bastianich, il figlio di Joe Ceo a 24 anni: In Italia ho trovato il fidanzato senza app; Ragazzo di 24 anni intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notte: ci sono volute 9 ore per tirarlo fuori; Malore improvviso dopo l’après-ski: 24enne crolla mentre cammina lungo una pista chiusa, momenti di paura nella notte.

Si maschera da Joker e rapina giovani a colpi di spranga: 24enne arrestato in Porta Ticinese a MilanoUn ragazzo di 24 anni, mascherato da Joker, è stato arrestato per aver rapinato e tentato di rapinare diverse persone nel pomeriggio di ieri a Milano ... fanpage.it

Incidente nella notte a Saronno, morti due ragazzi di 22 e 24 anni: l'auto a forte velocità si è schiantata contro un alberoLo schianto poco prima delle 2 in viale Europa. Il conducente ha perso il controllo e l'Audi è uscita di strada. Inutili i soccorsi. Le vittime erano originarie di Garbagnate Milanese e di Caronno Per ... milano.corriere.it

LUCA È MORTO A 22 ANNI IN UN INCIDENTE SUL LAVORO Ennesima tragedia sul lavoro in Salento dove un ragazzo di 22 anni è morto in un terribile incidente mentre lavorava nella ditta di famiglia a Uggiano la Chiesa, nell’hinterland di Otranto - facebook.com facebook