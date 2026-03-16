All'evento del 2026, l'attrice Sarah Pidgeon ha sfilato sul tappeto rosso del Vanity Fair Oscar Party indossando un abito su misura e una borsa a forma di profumo, entrambi firmati Calvin Klein Collection. La scelta dell'outfit ha reso omaggio a Carolyn Bessette.

Sul tappeto del Vanity Fair Oscar Party, il consueto appuntamento che raduna le stelle dell'olimpo cinematografico e non solo dopo la cerimonia di premiazione, l'attrice ha infatti deciso di indossare un sinuoso e luccicante long dress in cui è impossibile non notare l'omaggio alla compianta Bessette. L'abito, una creazione a portafoglio tempestata di lustrini argento e con spalline sottilissime, è infatti firmato proprio Calvin Klein Collection, il marchio presso il quale Carolyn lavorava come PR quando ha conosciuto il figlio del presidente statunitense. Si tratta di una mise cucita su misura per Pidgeon che, nel taglio... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Pidgeon rende omaggio a Carolyn Bessette agli Oscar 2026 con un abito su misura e una borsa a forma di profumo firmati Calvin Klein Collection

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