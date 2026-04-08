Carta stampata Il Fatto Quotidiano perde €11mln in 4 anni ora Seif punta ad abbonamenti digitali e produzioni tv di Loft

Negli ultimi quattro anni, il Fatto Quotidiano ha registrato perdite complessive di 11 milioni di euro. La casa editrice ha deciso di ridurre la produzione cartacea, puntando invece sugli abbonamenti digitali e sulle produzioni televisive di Loft. Questa strategia mira a diversificare le fonti di reddito e ad adattarsi ai cambiamenti nel settore dell’informazione. La decisione arriva in un momento di trasformazione per il gruppo editoriale.

Negli ultimi quattro anni Il Fatto quotidiano ha chiuso con perdite per 11 milioni di euro. Troppi. Ora il gruppo cambia pelle: sempre meno carta, si punta molto agli abbonamenti digitali e alle produzioni tv di Loft La Seif, casa editrice del Fatto quotidiano, sta cambiando pelle. Ormai la c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Carta stampata, Il Fatto Quotidiano perde €11mln in 4 anni, ora Seif punta ad abbonamenti digitali e produzioni tv di Loft Addio a Fabio Scuto, firma storica del Fatto Quotidiano sul Medio Oriente. Il cordoglio dei colleghi e di tutta la famiglia della SeifIl nostro Fabio Scuto, voce e sguardo storico del Fatto sul Medio Oriente e non solo, ci ha lasciati. E-commerce e abbonamenti: quale carta scegliere per i servizi digitaliLa trasformazione digitale ha radicalmente modificato le nostre abitudini di consumo, spostando progressivamente il baricentro delle transazioni dal... Si parla di: Marco Travaglio a San Benedetto del Tronto con Cornuti e contenti; Il Fatto Quotidiano sta fallendo? Il Comunicato di Redazione lancia l’Allarme.